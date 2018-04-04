Мужчина в камуфляже угрожал автомобилистам ножом в центре Краснодара 

Краснодар. 4 апреля — Новая Кубань. Авторы поста сообщают следующую информацию:
— Неадекватный казак на ул. Красной, 70 останавливал авто и размахивал ножом.
На опубликованных фото видно, что мужчина, одетый в камуфлированную куртку и джинсы стоит возле остановившегося на ул. Красной автомобиля. На поясе у него зафиксирован предмет, внешне похожий на нож.
Идентифицировать принадлежность мужчины к какому-либо роду войск не возможно, он одет не в уставную форму.
Сообщается, что на место происшествия выезжала полиция. На кадрах запечатлен патрульный автомобиль ДПС.
Причины инцидента и суть случившегося пока не известны.