Мужчина в камуфляже угрожал автомобилистам ножом в центре Краснодара

Краснодар. 4 апреля — Новая Кубань. Авторы поста сообщают следующую информацию:

— Неадекватный казак на ул. Красной, 70 останавливал авто и размахивал ножом.

На опубликованных фото видно, что мужчина, одетый в камуфлированную куртку и джинсы стоит возле остановившегося на ул. Красной автомобиля. На поясе у него зафиксирован предмет, внешне похожий на нож.

Идентифицировать принадлежность мужчины к какому-либо роду войск не возможно, он одет не в уставную форму.

Сообщается, что на место происшествия выезжала полиция. На кадрах запечатлен патрульный автомобиль ДПС

Причины инцидента и суть случившегося пока не известны.