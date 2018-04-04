Утренняя смертельная авария под Вязниками

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области

Рано утром в Вязниковском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Случилось всё на автодороге между посёлком Никологоры и деревней Симонцево.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лифан-215800» 1969 года рождения выехал на «встречку», где столкнулся в лобовом столкновении с автомобилем «Лада-Ларгус», за рулём которого был вязниковец 1962 года рождения.

В результате происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи скончался водитель автомашины «Лада-Ларгус». Также в ДТП пострадали пассажирка «Лада-Ларгус» — 1965 года рождения и водитель «Лифана». У них диагностировали травмы различно степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в вязниковскую центральную районную больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего ДТП уточняются.