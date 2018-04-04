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Утренняя смертельная авария под Вязниками
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Утренняя смертельная авария под Вязниками 

ТВ-МИГ 21 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Рано утром в Вязниковском районе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Случилось всё на автодороге между посёлком Никологоры и деревней Симонцево.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лифан-215800» 1969 года рождения выехал на «встречку», где столкнулся в лобовом столкновении с автомобилем «Лада-Ларгус», за рулём которого был вязниковец 1962 года рождения.
В результате происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи скончался водитель автомашины «Лада-Ларгус». Также в ДТП пострадали пассажирка «Лада-Ларгус» — 1965 года рождения и водитель «Лифана». У них диагностировали травмы различно степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в вязниковскую центральную районную больницу.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего ДТП уточняются.
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