Нетрезвых водителей будут устанавливать по наличию алкоголя в крови

КоАП до сих пор устанавливал определение трезвости только по выдоху. При этом учитывалась суммарная погрешность прибора, с помощью которого производится измерение. Оно установлено в том же КоАП — 0,16 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. Однако не всякий водитель может дыхнуть. Например, в результате аварии водитель получил травмы. Или находится в бессознательном состоянии. Выдавить из него выдох не смогут даже самые высококвалифицированные врачи. А вот анализ крови они сделать могут.

Но вот проблема: В КоАП до сих пор не было прописано возможности устанавливать трезвость только по содержанию алкоголя в крови. Поэтому если водитель был пьян, но погиб или находился в бессознательном состоянии, то ни один суд не признавал его пьяным. В итоге зачастую было сложным установить виновника аварии. А если такой водитель выживал, то его невозможно было привлечь к ответственности. Напомним, что за пьяную аварию, в которой погибли или получили тяжкие повреждения люди, мера ответственности увеличивается. Для случаев лишения свободы — на два года.

Бывает, что водитель не может дыхнуть не из-за того, что получил серьезные травмы, а попросту выпил столько, что уже и дышать не может. И в этом случае привлечь его к ответственности нельзя. Ведь нет показаний алкотестера о содержании алкоголя в выдохе.

Но теперь эту проблему решит содержание алкоголя в крови. В КоАП установлено, что оно не должно превышать 0,3 грамма на литр крови. То есть 0,3 промилле.

Эта поправка вступит в силу через 90 дней после опубликования. То есть в июле. По мнению начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова, новые данные испортят статистику и количество нетрезвых аварий возрастет.

Новые данные испортят статистику, количество с участием нетрезвых водителей возрастет

Но это поможет установить реальное число водителей, которые садятся за руль после употребления алкоголя.