В Курской области администрацией района были незаконно закуплены автомобили

Чиновники решили приобрести машины на сумму более 1 млн 300 тыс. руб. якобы для нужд управления образования​

Прокуратура Суджанского района проверила исполнение законодательства о планировании закупок и расходовании бюджетных средств. Как было установлено, в прошлом году администрация Суджанского района запланировала приобретение трех легковых автомобилей. По итогам торгов был приобретен автомобиль бизнес-класса.

Чтобы не возникло сомнений в эффективности использования бюджетных средств, чиновники решили приобрести другие автомобили якобы для нужд образовательного процесса.

На основании заявки администрации Суджанского района, управлением образования были заключены муниципальные контракты на покупку двух автомобилей на сумму более 1 млн 300 тыс. руб.

В день приобретения машины были переданы замглавы района и начальнику финансового управления.

Прокурор района внес представление главе администрации Суджанского района представление с требованием устранить нарушения. В результате автомобили были возвращены в управление образования района.