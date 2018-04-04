Назвали самую проблемную дорогу в Ярославле

Сегодня в эфире телеканала «Первый Ярославский» выступил председатель комитета управления автомобильными дорогами департамента транспорта Ярославской области Денис Замараев.

Он по просьбе ведущих назвал самое проблемное место в Ярославле. Это проспект Авиаторов.

— В этом году он будет отремонтирован. Сначала выйдут проверять сети. Работать будут круглосуточно, — рассказал Замараев.

Предупредил сразу — задержки в движении будут, они неизбежны.

— Попрошу всех автомобилистов набраться терпения на период ремонта. Обо всех изменениях в движении будем оперативно информировать, — уточнил председатель комитета.

Скорее всего, ярославские водители согласятся потерпеть временные неудобства. Потому что терпеть состояние этой дороги сил уже нет. Проспект уже и вовсе прозвали проспектом-убийцей.