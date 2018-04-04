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На курской объездной столкнулись фура и Skoda
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На курской объездной столкнулись фура и Skoda 

Курские известия 10 минут назад
Фото: Курские известия
В результате ДТП водителя легковушки с ранениями доставили в областную больницу
По данным областной госавтоинспекции, авария произошла сегодня примерно в 10.45 на 526 км автодороги «Москва-Белгород». Там столкнулись автомобиль Skoda, за рулём которого находился мужчина 1984 года рождения, и встречная фура «Скания». В результате ДТП водитель легковушки получил ранения, его госпитализировали.
По данному ДТП проводится проверка, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, — отметили в госавтоинспекции.
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