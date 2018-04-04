«Газель» не проедет»: почему «мост глупости» стал легендой и почти символом России

В Петербурге «Газель» все-таки проехала под мостом с надписью «Газель» не проедет». Этот низкий путепровод на окраине города уже стал легендарным. В народе этот его называют «мостом глупости». На нем висит крупный баннер с надписью «Газель не проедет» — но они все равно едут.

Не всем помогла метка в картах от Яндекса . У нас 144й. Летел уверенно и быстро. #Колпино #Купчино #ДТП #Russia #Петербург @spbvoditel @Fontanka_spb pic.twitter.com/wFalCMlJnA

— Мост глупости (@FoolsBridge) 3 апреля 2018 г.

Только с осени под мостом застряло больше 140 машин, не только «Газелей» — был и большегруз, и автобус. О том, что с ними случилось, красноречиво говорят фото и видео. Вот, например, запись регистратора. Музыка в салоне и реакция очевидца ситуации соответствуют.

В сети рассказывают истории, что водители пытаются проехать под мостом на спор, и у кого-то получается, потому что некоторые «Газели» по габаритам проходят.

Но это не считается: надпись делали не для них. Продолжает автор блога «Мост глупости» Олег Шляхтин, также представившийся как «неравнодушный житель»:

Олег Шляхтин автор блога «Мост глупости» «Высота моста — три метра. Некоторые „Газели“ ниже трех метров, они замечательно проезжают, и водители, которые там, каждый день ездят, уверенно едут под мостом. Не замечать знаки — это частая ситуация. Хоть баннер повесили, но, видимо, на него тоже внимания не обращают».

Не помогает ничего — ни баннер, ни дорожные знаки. Кстати, их регулярно демонтируют водители, которые не смогли проехать под мостом. Видимо, чтобы не чувствовать себя в одиночестве.

Телеканалы несколько раз выезжали на место, и машины застревали на глазах у корреспондентов. Водители, как гоголевская тройка, внятного ответа дать не могли, оправдывались: навигатор привел. Недавно на «Яндекс. Карте» появилась специальная пометка с восклицательным знаком — и все равно не помогает.

Я понимаю, что вы уже давно отдыхаете, но это очень крутая новость! Не прошло и дня с идеи сделать пометку в Навигаторе и @yandexmaps уже сделали это! Молодцы! Теперь у меня есть неудаляемая метка на картах!#Колпино #Купчино #ДТП #Russia #Петербург @spbvoditel @Fontanka_spb pic.twitter.com/Lh20jIXqxI

— Мост глупости (@FoolsBridge) 2 февраля 2018 г.

Петербуржец Алексей Виноградов работает рядом с этим мостом, следит за событиями и делает выводы:

Алексей Виноградов житель Санкт-Петербурга «Это, знаете, такой тест на уровень идиотизма, сколько дураков прибавилось на дорогах страны. Смотрим, в этом месяце ничего такого не было, удивляемся: как так, что случилось, почему? Значит, может быть, что-то улучшается, что-то в стране налаживается? Потом смотрим: хоп-хоп, пошло-пошло опять… Ага, все в порядке, все нормально, стабильность».

За какие-то полгода мост стал легендарным и, наверное, претендует на то, чтобы стать символом, причем не города — страны, а кого не смущают банальности — души. Это как лизать железки на морозе, как засунуть лампочку в рот. Все знают, что потом не вытащишь, но ведь так хочется проверить. И она застревает! Как свидетельствуют многочисленные ролики — к неописуемому восторгу окружающих.

Та «Газель», которая все-таки преодолела «мост глупости», заслуживает особенного уважения. По законам физики она не могла под ним проехать, но проехала. Законы не нарушены, машина просто лишилась кузова. Какие мелочи.