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Полиция задержала пьяного приезжего, прокатившего сотрудника ГИБДД в Москве
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Полиция задержала пьяного приезжего, прокатившего сотрудника ГИБДД в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: За рулем
Московские правоохранительные органы задержали пьяного водителя, который отказался покидать свое авто и прокатил сотрудника ГИБДД. Об этом в среду сообщила пресс‐служба СК РФ по Москве.
Утром 4 апреля на улице Земляной вал сотрудник ГИБДД остановил автомобиль Nissan Almera для проверки документов. Несмотря на требование предъявить права, водитель резко продолжил движение на большой скорости.
Сотрудник ДПС зацепился за дверь машины, пытаясь задержать водителя, но тот не остановился. Он пытался бить инспектора по лицу.
В ближайшее время приезжему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование дела продолжается.
В среду «360» опубликовал видео, на котором видно, как пьяный приезжий прокатил сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел около 8:30 утра на Земляном валу возле пересечения с улицами Покровка и Старая Басманная.
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