Пьяный приезжий прокатил патрульного по столичной трассе. Видео 

В среду в центре Москвы пьяный приезжий прокатил сотрудника ГИБДД на своей машине. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Около 08:30 на Земляном валу возле пересечения с улицами Покровка и Старая Басманная пьяный водитель отказался предъявить права и покинуть свой автомобиль. Он резко нажал на газ и поехал. Остановивший его сотрудник ГИБДД зацепился за машину и прокатился вместе с ним.
В марте Госдума приняла поправки к закону о лишении прав за пьяную езду. Теперь сотрудники ГИБДД могут не только попросить «дунуть в трубочку», но и взять кровь на анализ. Если результаты покажут, что в крови у водителя этилового спирта больше, чем положено, то ему выпишут штраф и лишат прав.