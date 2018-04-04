Пьяный приезжий прокатил патрульного по столичной трассе. Видео

В среду в центре Москвы пьяный приезжий прокатил сотрудника ГИБДД на своей машине. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Около 08:30 на Земляном валу возле пересечения с улицами Покровка и Старая Басманная пьяный водитель отказался предъявить права и покинуть свой автомобиль. Он резко нажал на газ и поехал. Остановивший его сотрудник ГИБДД зацепился за машину и прокатился вместе с ним.