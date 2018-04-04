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Пьяный приезжий прокатил патрульного по столичной трассе. Видео
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Пьяный приезжий прокатил патрульного по столичной трассе. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: За рулем
В среду в центре Москвы пьяный приезжий прокатил сотрудника ГИБДД на своей машине. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Около 08:30 на Земляном валу возле пересечения с улицами Покровка и Старая Басманная пьяный водитель отказался предъявить права и покинуть свой автомобиль. Он резко нажал на газ и поехал. Остановивший его сотрудник ГИБДД зацепился за машину и прокатился вместе с ним.
В марте Госдума приняла поправки к закону о лишении прав за пьяную езду. Теперь сотрудники ГИБДД могут не только попросить «дунуть в трубочку», но и взять кровь на анализ. Если результаты покажут, что в крови у водителя этилового спирта больше, чем положено, то ему выпишут штраф и лишат прав.
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