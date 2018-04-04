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Спешивший к ребенку реанимобиль застрял в яме в Омске
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Спешивший к ребенку реанимобиль застрял в яме в Омске 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Спешившая на вызов карета скорой помощи угодила в залитую водой глубокую яму, из которой самостоятельно выбраться не смогла. На помощь пришли прохожие — шестеро мужчин с трудом вытолкали служебный автомобиль.
Инцидент произошел на днях во дворе на Новороссийской улице. По данным «СуперОмска», скорая помощь следовала по вызову к маленькому ребенку.
"Бригада ехала на вызов, ехала за пациентом. Вызов неотложный, из категории, который обслуживается в течение двух часов, но бригада меньше часа там была", — уточнил главный врач Омской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов.
Переднее колесо служебного автомобиля застряло в глубокой яме, полностью покрытой водой, так что водитель и фельдшеры оказались в ловушке.
"Люди молодцы, помогли. Врачи выполнили свою задачу и отвезли ребенка в стационар по направлению врача. Так что обошлось", — рассказал Стуканов.
На кадрах с места видно, что вытолкать реанимобиль удалось только тогда, когда к делу подключились шестеро мужчин — совместными усилиями они вызволили его из ловушки.
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