Пьяный пенсионер на «логане» проигнорировал светофор и протаранил Nissan X-Trail в Самаре

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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