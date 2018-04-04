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Пьяный пенсионер на «логане» проигнорировал светофор и протаранил Nissan X-Trail в Самаре
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Пьяный пенсионер на «логане» проигнорировал светофор и протаранил Nissan X-Trail в Самаре 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Еще утро, но уже пьян. 69-летний мужчина спровоцировал ДТП в начале десятого утра. Авария произошла вчера, 3 апреля, в областном центре, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. По данным сотрудников ГИБДД, 69-летний пенсионер на автомобиле Renault logan двигался по проспекту Кирова в направлении выезда из города. На пересечении с проспектом Юных Пионеров водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение. В результате такого нарушения правил дорожного движения произошло столкновение с автомобилем Nissan X-Trail. Уточняется, что во время аварии мужчина, управлявший «логаном», был нетрезв. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что в ДТП пострадал виновник аварии. Медики диагностировали у пенсионера травму груди, однако показаний для госпитализации не было. Мужчине оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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