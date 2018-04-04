В Саратове для участников апрельского пробега перекроют центр города

В конце недели, в воскресенье, 8 апреля, в Саратове стартует традиционный «космический» легкоатлетический пробег. Из-за массового соревнования до полудня перекроют многие улицы в центральной части областного центра.

Как сообщили «АиФ-Саратов» в администрации города, это сделано для обеспечения безопаности участников забегов, да и самих водителей.

— На время проведения мероприятия будет закрыто движение и запрещена парковка, — отметили в мэрии. — Исключение сделают лишь для транспорта организаторов и машин экстренных и коммунальных служб.

Полный список можно посмотреть на профильном сайте. Водителей полпросили планировать свои маршруты заранее.