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В Саратове для участников апрельского пробега перекроют центр города
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В Саратове для участников апрельского пробега перекроют центр города 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В конце недели, в воскресенье, 8 апреля, в Саратове стартует традиционный «космический» легкоатлетический пробег. Из-за массового соревнования до полудня перекроют многие улицы в центральной части областного центра.
Как сообщили «АиФ-Саратов» в администрации города, это сделано для обеспечения безопаности участников забегов, да и самих водителей.
— На время проведения мероприятия будет закрыто движение и запрещена парковка, — отметили в мэрии. — Исключение сделают лишь для транспорта организаторов и машин экстренных и коммунальных служб.
Полный список можно посмотреть на профильном сайте. Водителей полпросили планировать свои маршруты заранее.
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