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Кемеровских водителей ожидает массовая проверка «Юный пассажир»
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Кемеровских водителей ожидает массовая проверка «Юный пассажир» 

АиФ Кузбасс 38 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемеровских автолюбителей ожидают массовые проверки.
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по г. Кемерово, рейды пройдут 6 апреля. Инспекторы ГИБДД проведут профилактическое мероприятие по перевозке детей без детских удерживающих устройств «Юный пассажир». Экипажи будут работать возле мест массовых перевозок детей — школ и детских садов.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств или с использование ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детского автокресла. За нарушение данных требований предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.
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