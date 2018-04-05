Кемеровских водителей ожидает массовая проверка «Юный пассажир»

Кемеровских автолюбителей ожидают массовые проверки.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по г. Кемерово, рейды пройдут 6 апреля. Инспекторы ГИБДД проведут профилактическое мероприятие по перевозке детей без детских удерживающих устройств «Юный пассажир». Экипажи будут работать возле мест массовых перевозок детей — школ и детских садов.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств или с использование ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детского автокресла. За нарушение данных требований предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.