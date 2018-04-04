В Петрозаводске таксиста оштрафовали за перевозку детей 

Инспекторы ГИБДД проверяли, как взрослые перевозят несовершеннолетних пассажиров до школ и детских садиков.
Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции проверили правила перевозки детей. Рейд проходил у детского сада № 100 и школы № 34. Родителей на подъезде к образовательным учреждениям встречали инспекторы ГИБДД, которые проверяли, как взрослые перевозят несовершеннолетних пассажиров.
В ведомстве рассказали, что за время проведения мероприятия было пресечено одно нарушение правил перевозки.
— Штраф выписан водителю службы такси, который привёз в школу двух детей на заднем сидении автомобиля, дети пристегнуты не были,
— говорится в сообщении ведомства.
ГИБДД призывает водителей быть более ответственными.
По материалам: ptzgovorit.ru