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В Петрозаводске таксиста оштрафовали за перевозку детей
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В Петрозаводске таксиста оштрафовали за перевозку детей 

Карельские вести 2 часа назад
Инспекторы ГИБДД проверяли, как взрослые перевозят несовершеннолетних пассажиров до школ и детских садиков.
Сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции проверили правила перевозки детей. Рейд проходил у детского сада № 100 и школы № 34. Родителей на подъезде к образовательным учреждениям встречали инспекторы ГИБДД, которые проверяли, как взрослые перевозят несовершеннолетних пассажиров.
В ведомстве рассказали, что за время проведения мероприятия было пресечено одно нарушение правил перевозки.
— Штраф выписан водителю службы такси, который привёз в школу двух детей на заднем сидении автомобиля, дети пристегнуты не были,
— говорится в сообщении ведомства.
ГИБДД призывает водителей быть более ответственными.
По материалам: ptzgovorit.ru
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