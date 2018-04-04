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Женщина через суд компенсировала стоимость поврежденного автомобиля в Алтайском крае
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Женщина через суд компенсировала стоимость поврежденного автомобиля в Алтайском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Жительница Алтайского края повредила автомобиль по вине «Барнаульского водоканала». Женщина обратилась в суд и получила материальную компенсацию больше оцененной стоимости автомобиля, сообщил сайт eg.ru.
Анна Иванова повредила автомобиль
из-за  канализационного колодца, который возвышался над проезжей частью дороги. Пострадавшая обратилась с иском, чтобы получить компенсацию за испорченную машину. Центральный районный суд города Барнаула обязал «Барнаульский водоканал» выплатить 335 тысяч рублей, а также возместить расходы на эвакуацию транспортного средства и услуги юристов.
С тем же вопросом женщина обратилась в коллегию краевого суда, которая оставила приговор без изменения. Юристы сочли требование женщины получить большую сумму необоснованным, так как износ автомобиля составляет 48%.
В Москве женщина с ампутированной ногой утверждает, что ее пытается выжить из квартиры родной брат. Инвалиду уже пришлось столкнуться с заявлениями в полицию, исками и сменой замков.
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