Водителям стоит готовиться ко временным правам, алкозамкам и новым запретам

Соответствующие новшества могут войти в план реализации стратегии по улучшению ситуации с безопасностью дорожного движения.

Пункты, которые могут войти в план реализации стратегии, начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников обсудил с представителями общественных организаций. Напомним, стратегия направлена на достижение нулевой смертности в ДТП на российских дорогах к 2030 году.

Стратегию безопасности движения в начале января 2018 года утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев . Согласно этому документу, планируется достичь снижения социального риска (то есть количества погибших в ДТП на 100 000 человек). К 2024 году показатель с 13,4 должен уменьшиться до 4; до 0 он опустится к 2030-му.

Новости / Авто и общество

ГИБДД начинает новую социальную кампанию, посвящённую обгонам

В РФ стартует социальная кампания «Повод для обгона». Её проводят ГИБДД, Российский союз автостраховщиков, экспертный центр «Движение без опасности», Минобрнауки Минтранс . Проект направлен на сокращение смертности…

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2 0 09.02.2018

Для реализации этой задачи ГИБДД разработает план, содержащий конкретные меры для автомобилистов. С «черновиком» будущего документа ознакомился «Коммерсант». В первом блоке указаны способы по «изменению поведения участников движения». В их числе формирование «положительного имиджа» инспекторов ГИБДД и увеличение количества дорожных камер.

Помимо этого в первый блок входит предложение по введению использования в автомобилях «алкозамков». Эти устройства не позволяют завести машину до тех пор, пока водитель в них не подышит. Специальный датчик допустит его к управлению ТС в зависимости от уровня алкоголя в выдохе. Ранее портал «Карельские Вести» подробнее рассказывал об этой системе.

Далее следует блок о «повышении защищённости от ДТП». В нём речь идёт, в частности, об автокреслах. Так, в ГАИ считают, что нужно развивать системы проката этих удерживающих устройств для детей-пассажиров; также необходимо создать барьер для доступа на рынок некачественных товаров этой категории. Недавно стало известно о том, что количество аварий с детьми в РФ сократилось с начала года.

Есть также блок, посвящённый «совершенствованию улично-дорожной сети». Здесь говорится об увеличении количества перекрёстков с круговым движением, так как они считаются более безопасными, чем «классические». Напомним, новые правила проезда «колец» вступили в силу в ноябре 2017 года.

Блок «совершенствование механизмов допуска транспортных средств и водителей к участию в движении» содержит пункты об усложнении экзаменов для мотоциклистов и водителей автобусов, а также о введении временных прав для водителей-новичков. Предполагается менять их на постоянные удостоверения в случае отсутствия серьёзных нарушений ПДД.

В ходе встречи присутствующие также обсудили возможность запретить водителям использование во время движения всех гаджетов, а не только телефонов. «Некоторые страны уже задумываются о том, чтобы запретить использование телефонов даже с hands-free, поскольку происходит когнитивное отвлечение внимания», — добавил начальник отдела выработки госполитики в области БДД Дмитрий Митрошин

Известно, что ГИБДД подготовит и утвердит план реализации стратегии безопасности движения в течение ближайших трёх месяцев. По мнению экспертов, он может претерпеть множество изменений, скорее всего далеко не все пункты, находящиеся сейчас в проработке, войдут в итоговый вариант документа.

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