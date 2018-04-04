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Бывший владелец машины угнал ее у нового хозяина
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Бывший владелец машины угнал ее у нового хозяина 

Ридус 1 час назад
Житель Красноярска, купивший в Москве автомобиль Toyota RAV 4, стал жертвой мошенника.
По словам потерпевшего, он нашел в интернете объявление о продаже машины и созвонился с продавцом, который находился в Москве. Прилетев в столицу на следующий день, покупатель встретился с хозяином авто, подписал договор купли-продажи и заплатил 1 255 000 рублей.
Получив два ключа от автомобиля, его новый владелец отправился на нем к себе в Красноярск. Однако позже ему позвонил продавец и сообщил, что случайно отдал ему второй ключ от другой машины. В итоге они договорились встретиться возле станции метро «Улица 1905 года».
Прибыв на место встречи, покупатель не нашел продавца. По телефону тот пообещал, что приедет через 20 минут, однако в назначенное время не явился и перестал выходить на связь. Когда же житель Красноярска вернулся к месту, где оставил купленную машину, ее он там не обнаружил, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело.
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