На дублерах проспекта Защитников Москвы разрешили парковаться ночью и в выходные дни

«Некрасовка — это активно развивающийся район с плотной жилой застройкой. И, как следствие этого, у жителей стали возникать проблемы с парковкой. Москвичи обращались в Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) с жалобами на недостаток мест для автомобилей. В случае с районом Некрасовка специалисты центра приняли решение разрешить парковку в ночное время (с 20:00 до 8:00) и в выходные дни на дублерах проспекта Защитников Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при разработке проектных решений сотрудники ЦОДД всегда пытаются найти компромисс, чтобы движение по улицам города было комфортным и безопасным для всех его участников, благодаря чему порядка 250 автолюбителей смогут после работы оставить свой автомобиль около дома. Соответствующие знаки уже установлены, и теперь там можно парковаться не только в специально оборудованных паковочных карманах, но и на других участках улицы, где это не противоречит правилам дорожного движения.