Ещё
На дублерах проспекта Защитников Москвы разрешили парковаться ночью и в выходные дни
Далее:
Читайте также:
Ещё

На дублерах проспекта Защитников Москвы разрешили парковаться ночью и в выходные дни 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«Некрасовка — это активно развивающийся район с плотной жилой застройкой. И, как следствие этого, у жителей стали возникать проблемы с парковкой. Москвичи обращались в Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) с жалобами на недостаток мест для автомобилей. В случае с районом Некрасовка специалисты центра приняли решение разрешить парковку в ночное время (с 20:00 до 8:00) и в выходные дни на дублерах проспекта Защитников Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при разработке проектных решений сотрудники ЦОДД всегда пытаются найти компромисс, чтобы движение по улицам города было комфортным и безопасным для всех его участников, благодаря чему порядка 250 автолюбителей смогут после работы оставить свой автомобиль около дома. Соответствующие знаки уже установлены, и теперь там можно парковаться не только в специально оборудованных паковочных карманах, но и на других участках улицы, где это не противоречит правилам дорожного движения.
Агентство «Москва»: последние новости
Остановка «Троицк (микрорайон «В»)» поменяет местоположение для автобусов восьми маршрутов с 7 апреля Три человека пострадали в ДТП в районе станции метро «Красногвардейская» Тело женщины обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч91
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Смягчить закон о 0,3 промилле
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей2
Водительские права начнут продлевать автоматически
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение