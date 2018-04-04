В Самаре водитель врезавшейся в опору «Калины» получил множественные травмы

В результате автомобильной аварии пострадал водитель автомашины «Лада Калина», мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с множественными травмами.

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