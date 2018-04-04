В Самаре водитель врезавшейся в опору «Калины» получил множественные травмы 

Во вторник, 3 апреля, в 03:10, в Самаре, 26-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Калина», следуя по Заводскому шоссе со стороны проспекта Кирова, по предварительной информации полицейских, не справившись с рулевым управлением, выехал у дома 83 «А» на правую обочину, и врезался в бетонную опору, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате автомобильной аварии пострадал водитель автомашины «Лада Калина», мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с множественными травмами.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.