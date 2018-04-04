Ночью в Самаре «Лада Калина» на полной скорости вырезалась в бетонный столб

Ночью в Самаре произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал водитель вазовского автомобиля. Подробности происшествия сообщает пресс-служба областного главка. Сегодня, 4 апреля, в десять минут четвёртого от проспекта Кирова по Заводскому шоссе шла «Калина». В районе дома № 83а парень, сидящий за рулём легковушки, потерял контроль над автомобилем. " Лада " на всём ходу устремилась к бетонной опоре. В результате последовавшего удара 26-летний водитель вазовского авто серьезно пострадал. С множественными травмами он был госпитализирован в медучреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области