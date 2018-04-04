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Ночью в Самаре «Лада Калина» на полной скорости вырезалась в бетонный столб
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Ночью в Самаре «Лада Калина» на полной скорости вырезалась в бетонный столб 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Ночью в Самаре произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадал водитель вазовского автомобиля. Подробности происшествия сообщает пресс-служба областного главка.
Сегодня, 4 апреля, в десять минут четвёртого от проспекта Кирова по Заводскому шоссе шла «Калина». В районе дома № 83а парень, сидящий за рулём легковушки, потерял контроль над автомобилем. "Лада" на всём ходу устремилась к бетонной опоре. В результате последовавшего удара 26-летний водитель вазовского авто серьезно пострадал. С множественными травмами он был госпитализирован в медучреждение.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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