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«Водоканал» парализовал движение на Московском шоссе
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«Водоканал» парализовал движение на Московском шоссе 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
/pixabay.com«Водоканал» парализовал движение на Московском шоссеМногокилометровая пробка выстроилась на самом въезде в город. Полностью парализовано движение в обе стороны. Дорожно-ремонтные действия осуществляются в районе перекрестка Московского шоссе и ул. Вторчермета.
По сообщениям автовладельцев, машины стоят без движения аж от Орловских двориков.
Пресс-служба «Водоканала» подтвердила наличие проводимых работ на данном участке, устраняются повреждения трубопроводов. Работы близятся к завершению, идет финальный этап.
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