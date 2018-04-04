«Водоканал» парализовал движение на Московском шоссе

/pixabay.com«Водоканал» парализовал движение на Московском шоссеМногокилометровая пробка выстроилась на самом въезде в город. Полностью парализовано движение в обе стороны. Дорожно-ремонтные действия осуществляются в районе перекрестка Московского шоссе и ул. Вторчермета.

По сообщениям автовладельцев, машины стоят без движения аж от Орловских двориков.

Пресс-служба «Водоканала» подтвердила наличие проводимых работ на данном участке, устраняются повреждения трубопроводов. Работы близятся к завершению, идет финальный этап.