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Лучше бы снег не таял. Дороги Нижнего Новгорода встречают водителей ямами
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Лучше бы снег не таял. Дороги Нижнего Новгорода встречают водителей ямами 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Несколько автомобильных шин у ямы, которые не дают проехать через опасное место, и машинам ничего не угрожает. Такими подручными средствами оберегают свои автомобили водители Автозаводского района. Обрушение асфальта произошло по проспекту Октября, 33. Как сообщают, пострадать успело уже немало машин.
Обвал брусчатки произошёл и на улице Володарского в Нижегородском районе. Ранее мы рассказывали, что «Теплоэнерго» вырыл на этой улице котлован для ремонта подземных коммуникаций, который потом засыпали во избежание опасных случаев.
— Улицу Володарского сделают, опять проваливается. Как ездить? Уже колесо делала из-за них, — сообщила пострадавшая автоледи.
Вчера днём, 3 марта, неприятный случай произошёл с водителем в Советском районе. У шестого подъезда дома №3 по улице Тимирязева он провалился в яму. Легковым автомобилям легко попасть в такую ловушку. Примечательно, что большая яма образовалась после ремонта полотна.
Ранее мы рассказывали о провалившемся автомобиле с детьми на улице Ильинской и об огромной пробке, которая собирается второе утро на въезде в Нижний Новгород.
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