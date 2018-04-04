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В Новом Уренгое водитель иномарки сбил ребенка и покинул место ДТП
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В Новом Уренгое водитель иномарки сбил ребенка и покинул место ДТП 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полиция Нового Уренгоя выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал школьник. Сообщение об оказании медицинской помощи ребенку поступило в дежурную часть из приемного отделения больницы, отмечают в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В ходе проверки стажи порядка установили, что днем 3 апреля в жилой зоне водитель иномарки допустил наезд на мальчика, переходившего проезжую часть.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — подчеркивают в ведомстве.
Ребенку назначено амбулаторное лечение.
Фото Евгения Поторочина
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