В Новом Уренгое водитель иномарки сбил ребенка и покинул место ДТП

Полиция Нового Уренгоя выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал школьник. Сообщение об оказании медицинской помощи ребенку поступило в дежурную часть из приемного отделения больницы, отмечают в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ходе проверки стажи порядка установили, что днем 3 апреля в жилой зоне водитель иномарки допустил наезд на мальчика, переходившего проезжую часть.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — подчеркивают в ведомстве.

Ребенку назначено амбулаторное лечение.