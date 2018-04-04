В Ташлинском районе два маленьких брата отравились сердечными лекарствами

В Ташлинском районе полицейские выясняют обстоятельства отравление детей.

Врачи «скорой» сообщили правоохранителям, что 3 апреля в больницу госпитализировали двоих братьев. Мальчики трех и шести лет отравились медицинским препаратом. Сейчас их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как стабильное.

Бабушка пострадавших рассказала, что дети выпили по 10 таблеток лекарства для сердечников, когда остались без присмотра.