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В Вологодской области завели дело после падения наледи с крыши на ребенка
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В Вологодской области завели дело после падения наледи с крыши на ребенка 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Следователи возбудили дело после падения наледи с крыши на ребенка в поселке Шулма Череповецкого района, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.
Вечером 3 апреля в поселке Шулма Череповецкого района с крыши дома № 5 по улице Центральной на тротуар, где находился восьмилетний мальчик, обрушилась наледь. По неподтвержденным данным, которые следователями проверяются, мальчик пострадал в результате происшествия и был доставлен в больницу.
"Череповецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по результатам доследственной проверки обстоятельств травмирования ребенка в деревне Шулма Череповецкого района в результате падения на него снега возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью по части второй статьи 118 УК РФ", — говорится в сообщении.
Как отмечается, по оценкам специалистов-медиков, у пострадавшего обнаружены переломы плечевой и бедренной костей, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.
Следователям предстоит установить виновного, определить экспертным путем тяжесть вреда здоровью ребенка и оценить меры, принятые ответственными лицами для предотвращения подобных происшествий.
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