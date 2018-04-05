В Вологодской области завели дело после падения наледи с крыши на ребенка

Вечером 3 апреля в поселке Шулма Череповецкого района с крыши дома № 5 по улице Центральной на тротуар, где находился восьмилетний мальчик, обрушилась наледь. По неподтвержденным данным, которые следователями проверяются, мальчик пострадал в результате происшествия и был доставлен в больницу.

"Череповецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по результатам доследственной проверки обстоятельств травмирования ребенка в деревне Шулма Череповецкого района в результате падения на него снега возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью по части второй статьи 118 УК РФ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по оценкам специалистов-медиков, у пострадавшего обнаружены переломы плечевой и бедренной костей, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Следователям предстоит установить виновного, определить экспертным путем тяжесть вреда здоровью ребенка и оценить меры, принятые ответственными лицами для предотвращения подобных происшествий.