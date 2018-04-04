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Глава свердловского УГИБДД рискует лишиться должности
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Глава свердловского УГИБДД рискует лишиться должности 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин может покинуть свой пост — продление трудового контракта с ним заморожено.
Как сообщил «Уралинформбюро» осведомленный источник, главный госавтоинспектор региона должен лететь в Москву для решения вопроса о дальнейшем пребывании на службе.
Юрий Дёмин возглавил областное УГИБДД в 2005 году. В январе 2009-го его заподозрили в превышении полномочий и умышленном повреждении имущества, он был отстранен от службы. Однако в декабре того же года уголовное дело прекратили, и Дёмина восстановили в должности.
В конце марта 2018 года оскандалился заместитель Дёмина — Александр Юнусов. Он устроил ДТП на улице Окружной и отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении него проводится служебная проверка.
По неподтвержденным данным, Дёмин мог получить строгий выговор за «невоспитанность» подчиненного.
Также по теме: Полковник из свердловского ГИБДД отказался дыхнуть в трубочку после ДТП
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