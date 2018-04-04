Глава свердловского УГИБДД рискует лишиться должности

Начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин может покинуть свой пост — продление трудового контракта с ним заморожено.

Как сообщил «Уралинформбюро» осведомленный источник, главный госавтоинспектор региона должен лететь в Москву для решения вопроса о дальнейшем пребывании на службе.

Юрий Дёмин возглавил областное УГИБДД в 2005 году. В январе 2009-го его заподозрили в превышении полномочий и умышленном повреждении имущества, он был отстранен от службы. Однако в декабре того же года уголовное дело прекратили, и Дёмина восстановили в должности.

В конце марта 2018 года оскандалился заместитель Дёмина — Александр Юнусов. Он устроил ДТП на улице Окружной и отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении него проводится служебная проверка.

По неподтвержденным данным, Дёмин мог получить строгий выговор за «невоспитанность» подчиненного.

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