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Инспекторы ДПС помогли спасти мужчину, тяжело пострадавшего в ДТП в Зарайске
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Инспекторы ДПС помогли спасти мужчину, тяжело пострадавшего в ДТП в Зарайске 

РИАМО 2 часа назад
В городском округе Зарайск сотрудники Госавтоинспекции оперативно помогли мужчине, пострадавшему в аварии на трассе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Майбороды и лейтенанта полиции Федора Панкова незамедлительно прибыл к месту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими на автодороге Луховицы — Зарайск.
«Пострадавший 33-летний мужчина получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и находился в критическом состоянии. В связи с тем, что пострадавшему требовалась специализированная помощь, потребовалась транспортировка мужчины в реанимационное отделение Коломенской ЦРБ. Сотрудники ГИБДД оперативно приняли решение организовать сопровождение реанимобиля», — говорится в сообщении.
Экипаж ДПС проследовал до медицинского учреждения, тем самым максимально сократив время в пути. Это дало положительный результат для оказания необходимой помощи в первые часы после травмы.
На протяжении всего времени лечения и восстановления полицейские звонили и интересовались здоровьем пострадавшего. Мужчина и его мать поблагодарили сотрудников за спасение и выразили глубокое уважение.
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