Пьяного москвича ранили из пневматики за попытку защитить соседку

На северо‐востоке Москвы мужчина выстрелил в пьяного защитника своей сожительницы. Молодой человек откликнулся на просьбу женщины о помощи, за что и был ранен, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Конфликт между

23-летним

москвичом и 55-летним

стрелком произошел в минувшие выходные. Молодой человек вместе со своими приятелями находился в подъезде дома по Новгородской улице.

К парням с верхних этажей спустилась женщина и попросила защитить ее от бьющего сожителя. Один из компании сделал замечание мужчине. В ответ тот выстрелил из пневматики. Оба они были пьяны.

Когда на место происшествия приехала полиция стрелявший закрылся в квартире и отказался открывать дверь. Просившая помощи женщина отказалась от направления в травмпункт. Ее сожителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Скорая доставила пострадавшего в ГКБ имени Боткина. Врачи диагностировали ему не проникающее огнестрельное ранение правой теменной области и алкогольное опьянение. Парень не стал оставаться в больнице.

На юге Москвы убили

35-летнего

мужчину. Погибший, тело которого нашли с двумя огнестрельными ранениями на территории промзоны, являлся владельцем сети нелегальных автомоек.