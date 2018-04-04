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Пьяного москвича ранили из пневматики за попытку защитить соседку
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Пьяного москвича ранили из пневматики за попытку защитить соседку 

360tv.ru 2 часа назад
На северо‐востоке Москвы мужчина выстрелил в пьяного защитника своей сожительницы. Молодой человек откликнулся на просьбу женщины о помощи, за что и был ранен, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Конфликт между
23-летним
москвичом и  55-летним
стрелком произошел в минувшие выходные. Молодой человек вместе со своими приятелями находился в подъезде дома по Новгородской улице.
К парням с верхних этажей спустилась женщина и попросила защитить ее от бьющего сожителя. Один из компании сделал замечание мужчине. В ответ тот выстрелил из пневматики. Оба они были пьяны.
Когда на место происшествия приехала полиция стрелявший закрылся в квартире и отказался открывать дверь. Просившая помощи женщина отказалась от направления в травмпункт. Ее сожителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
Скорая доставила пострадавшего в ГКБ имени Боткина. Врачи диагностировали ему не проникающее огнестрельное ранение правой теменной области и алкогольное опьянение. Парень не стал оставаться в больнице.
На юге Москвы убили
35-летнего
мужчину. Погибший, тело которого нашли с двумя огнестрельными ранениями на территории промзоны, являлся владельцем сети нелегальных автомоек.
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