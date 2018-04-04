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«Автостат»: Каждый четвертый автомобиль в Москве — японский
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«Автостат»: Каждый четвертый автомобиль в Москве — японский 

Агентство «Москва» 1 час назад
Доля автомобилей японских марок в столичном автопарке составляет 24,3%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в Москве насчитывается 3,71 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2018 г.). При этом наибольшая доля столичного автопарка приходится на японские марки — 24,3%. Иными словами, каждый четвертый автомобиль в Москве — японский», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на втором месте по этому показателю находятся машины немецких брендов, доля которых составляет 20% (то есть каждый пятый автомобиль в столице). Российским маркам принадлежит 17,1% московского автопарка или примерно каждый шестой экземпляр.
«Далее следуют машины корейских брендов (14,2%), занимающие седьмую часть парка. Также на дорогах Москвы можно встретить легковые автомобили американских (9,3%), французских (5,9%), чешских (3,5%), шведских (2,2%) и британских (1,7%) марок. На долю же остальных брендов приходится менее 1% столичного автопарка», — заключили в агентстве.
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