Дороги в Коми — в коме? В ДТП ежегодно гибнет сотня жителей республики

В этом году скорбный список продолжает пополняться: только за последние две недели после лобового столкновения в Усть-Куломском районе погибли сразу трое участников аварии, в Ижемском районе экс-депутат Госсовета, бывший руководитель Управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми Игорь Терентьев скончался в смертельном ДТП. Гибнут водители, пассажиры, пешеходы…

Зачастую причиной аварий становится несоблюдение скоростного режима, выезд на встречку, пренебрежение элементарными правилами безопасности в авто. Однако, как заявляют эксперты, важную роль играет дорожная инфраструктура.

Опасный поворот

Так, на минувшей неделе общественники побывали на опасном участке трассы Куратово — Широкий Прилук в Сысольском районе. Здесь в декабре 2017 г. перевернулся туристический автобус, по­страдали люди. Более того, за последние пять лет именно на данном участке случилось пять серьёзных ДТП. Дело в том, что в этом месте несколько опасных поворотов. Однако, несмотря на череду аварий, никаких предупреждающих знаков здесь никогда не устанавливали. В курсе ситуации все — районная администрация, дорожники, автоинспекция , но предупреждающие знаки 1.34.1 «Направление поворота» удалось установить только после вмешательства дорожных наблюдателей.

В соседнем районе — Сыктывдинском — дела с безопасностью на дорогах обстоят не лучше. Именно по территории данного муниципалитета проходят самые оживлённые дороги на север и юг республики. По статистике, на местных трассах то и дело случаются страшные аварии: в октябре прошлого года на федеральной автодороге Чебоксары — Сыктывкар в районе села Ыб столкнулись школьный автобус Яснэгской школы, который вёз детей из Выльгорта домой, и лесовоз. Тогда погибли четыре человека. Травмы получили девять, из них пятеро детей.

По данным ОМВД России по Сыктывдинскому району, в 2017 г. на территории муниципалитета в результате трагедий на дорогах погибли 14 человек (в 2016 г. — четверо).

Вопросы без ответа

По оживлённой дороге близ ж/д станции Язель (трасса Сыктывкар — Ухта) часто можно увидеть бредущих людей. Здесь же на большой скорости несутся легковушки, фуры, лесовозы. Каждый день жители сыктывдинского пос. Язель вынуждены рисковать жизнью, чтобы добраться до магазина, аптеки, автобусной остановки.

«У нас есть дорога, по которой от Язеля можно дойти до автобусной остановки через лес, — это полтора километра. Но несколько лет назад школьный автобус перестал по ней ездить, и дорогу больше не чистят, — говорит жительница п. Язель Валентина Напалкова. — Рейсовый автобус до Язеля не доезжает — нет остановки».

Но по тоненькой тропинке, с которой того и гляди угодишь в сугроб, ковылять туда или обратно решается не каждый. Поэтому большин­ство идёт вкруговую — четыре километра по трассе до поворота налево, где расположена станция Язель. Конечно, такие походы с риском для жизни не устраивают местных. В конце прошлого года они написали письмо главе района. «Трасса Сыктывкар — Ухта предназначена для грузового движения, а не для нашего. Первый смертельный случай произошёл более 10 лет назад: сбили девочку. Два года назад — мужчину, а месяца полтора назад (в ноябре) — женщину. Кто за это должен ответить?» — спрашивают власть селяне.

Но вопрос так и остался без ответа. Ранее еженедельник «АиФ-Коми» не раз обращался с аналогичными вопросами в администрацию Сыктывдинского района. Но чиновники кивают на дорожников, мол, это их забота, и на отсутствие в бюджете денег на ликвидацию проблемных точек.

Депутат Совета района Евгений Потолицын уверен, что дело не только в отсутствии денег. Руководство муниципалитета халатно бездействует:

«По исполнению предписаний, которые касаются дорожной безопасности, мы инициировали прокурорскую проверку. Она установила, что ряд важнейших вопросов, подлежащих обсуждению на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, даже не обсуждался. Ни на одном из заседаний за 2016 и 2017 годы кворума для принятия решений не обеспечили. И это при том, что первое лицо района — глава Олег Лажанёв — является председателем данной комиссии».

Комментарии здесь излишни.