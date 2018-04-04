Виновник гибели в ДТП двух людей проведёт 5,5 лет в колонии строгого режима

В Автозаводском районном суде Тольятти вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибли двое пассажиров «Приоры», сообщает прокуратура самарской области.

Подсудимый обвинялся по двум статьям УК РФ: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»

В ходе судебного заседания установлено, что 18 ноября 2017 житель Тольятти, в августе того же года подвергнутый административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь пьяным сел за руль « Лада Приоры», в салоне которой находилось двое пассажиров. Следуя по улице Фрунзе в направлении бульвара Буденного водитель, проявив преступную небрежность и невнимательность к дорожной обстановке, врезался в «ГАЗель», припаркованную вдоль обочины внутриквартальной дороги. В результате автомобильной аварии два пассажира «Приоры» 26-ти и 37-ми лет, скончались на месте ДТП до приезда бригады «скорой помощи». Водитель скрылся с места аварии, однако был задержан очевидцем — сотрудником органов внутренних дел

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима , с лишением права управления транспортным средством на три года. Также суд удовлетворил иск прокурора Автозаводского района о компенсации морального вреда потерпевшей стороне на сумму 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.