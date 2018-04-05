Лысаков предложил устанавливать «алкозамки» на автобусы и бензовозы

Специальными устройствами, которые не позволят нетрезвому водителю завести машину, прежде всего следует оборудовать транспорт, используемый при перевозке детей или опасных и крупногабаритных грузов.

Использовать «алкозамки» в качестве одной из мер по сокращению смертности на дорогах предложили в ГИБДД . Госавтоинспекция сейчас разрабатывает план реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. В рамках этого документа планируется достичь нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

По словам Вячеслава Лысакова, в мире в последнее время используют «алкозамки» в качестве альтернативы наказания автовладельца за «пьяное» вождение. Вместо штрафа и лишения водительских прав нарушителю предлагается за свои деньги временно установить в машине специальное устройство, которое, «учуяв» пары алкоголя у севшего за руль, не позволит ему завести двигатель. При этом о попытке совершить правонарушение «алкозамок» тут же сообщит в полицию.

«Нарушителю вынесут новое наказание, которое приплюсуют к прежней санкции, и таким образом он получит своё в двойном размере, — пояснил Вячеслав Лысаков. — Для внедрения этой системы в России нужна целая инфраструктура: производство устройств, их установка и обслуживание. У нас этого пока нет, поэтому реализация этой меры возможна очень не скоро».

Для нашей страны более реален другой способ использования «алкозамков», убеждён депутат. В частности, изначально оборудовать спецустройствами только некоторые виды транспорта.

«В наших условиях это актуально при перевозке детей или опасных и крупногабаритных грузов, — считает он. — А главное, это вполне можно сделать за несколько лет, если сразу двигаться в том направлении».

Вместе с тем Вячеслав Лысаков полагает, что расходы по оборудованию «алкозамками» автобусов и большегрузов не должны перекладываться на плечи перевозчиков, потому что это приведёт к разорению транспортных предприятий, особенно муниципальных.

По словам Лысакова, в плане реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года хорошо всё, однако нет уверенности, что к тому времени ГИБДД сохранится.

«Кто будет её (Стратегию — прим. ред.) реализовывать? Ещё два-три года и Госавтоинспекцию, думаю, вообще расформируют», — отметил законодатель, добавив, что в последнее время ГИБДД регулярно подвергается сокращениям.