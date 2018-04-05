На автомобилях российских водителей могут появиться «алкозамки»

Госавтоинспекция начала подготовку плана по достижению нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Как пишет в четверг, 5 апреля, «Коммерсантъ», Госавтоинспекция разрабатывает план по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, согласно которой к 2030 году в России должна быть нулевая смертность в ДТП.

Для реализации плана ГАИ предлагает ввести новые меры, в том числе, установление «алкозамка» на автомобиль, который не даст водителю завести машину, пока он не дыхнет в специальный датчик. В план также входит формирование «положительного имиджа» инспекторов и расширение числа камер на дорогах.

Кроме того, Госавтоинспекция также предлагает увеличить число перекрестков с круговым движением, так как она считает их безопаснее классических перекрестков.

Эксперты издания полагают, что в конце он может сильно видоизмениться.