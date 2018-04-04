Российских водителей ждут «алкозамки» и временные права

Российские власти планируют снизить смертности на дорогах страны до нулевого уровня к 2030. Как отмечает «Коммерсант», для достижения такого результата Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. В частности, среди предлагаемых мер — установка в автомобилях так называемых «алкозамков», которые не дадут завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик. Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести строжайший запрет на использование за рулём любых гаджетов — в том числе, телефонами с hands free.

Также планируется выдавать начинающим водителям временные права. Они будут меняться на постоянное удостоверение лишь при отсутствии грубых нарушений.