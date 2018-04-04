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Российских водителей ждут «алкозамки» и временные права
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Российских водителей ждут «алкозамки» и временные права 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российские власти планируют снизить смертности на дорогах страны до нулевого уровня к 2030. Как отмечает «Коммерсант», для достижения такого результата Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. В частности, среди предлагаемых мер — установка в автомобилях так называемых «алкозамков», которые не дадут завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик. Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести строжайший запрет на использование за рулём любых гаджетов — в том числе, телефонами с hands free.
Также планируется выдавать начинающим водителям временные права. Они будут меняться на постоянное удостоверение лишь при отсутствии грубых нарушений.
Отмечается, что начальник Госавтоинспекции Михаил Черников уже обсудил план по реализации стратегии безопасности движения с представителями общественных организаций.
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