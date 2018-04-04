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В Пензе полицейский помогал банде совершать аферы в сфере автострахования
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В Пензе полицейский помогал банде совершать аферы в сфере автострахования 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Пензенские полицейские задержали преступников, причастных к аферам в сфере автострахования. Это целая организованная группа людей, которую «крышевал» полицейский.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, правоохранителям удалось установить круг лиц, чьи данные фигурировали в нескольких десятках страховых случаев. Подозрительные аварии происходили либо днем в отдаленных селах, либо ночью в областном центре. В этих случаях виновниками ДТП становились водители отечественных автомобилей, а потерпевшими — владельцы иномарок представительского класса, таких, как BMW, Audi, Mercedes.
Предварительно установлено, что организатором группы стал 29-летний житель Пензы, придумавший схему совершения преступлений, а также механизм получения незаконных выплат по инсценированным ДТП. Для совершения своих махинаций он за вознаграждение просил своих знакомых подыграть ему.
Аферы продолжалась с октября 2015 года по январь 2018 года. За это время участники банды «заработали» более 3 млн рублей, полученных по страховке. В ходе обысков у подозреваемых обнаружили автомобили, фигурирующих в фиктивных ДТП.
«Правоохранители выявили причастность к деятельности группировки сотрудника полиции. По данному факту назначена служебная проверка, решается вопрос об его увольнении. Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. По факту мошенничества в сфере автострахования следственный комитет возбудил уголовное дело», — отметили в пресс-службе управления.
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