В Пензе полицейский помогал банде совершать аферы в сфере автострахования

Пензенские полицейские задержали преступников, причастных к аферам в сфере автострахования. Это целая организованная группа людей, которую «крышевал» полицейский.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , правоохранителям удалось установить круг лиц, чьи данные фигурировали в нескольких десятках страховых случаев. Подозрительные аварии происходили либо днем в отдаленных селах, либо ночью в областном центре. В этих случаях виновниками ДТП становились водители отечественных автомобилей, а потерпевшими — владельцы иномарок представительского класса, таких, как BMW Audi , Mercedes.

Предварительно установлено, что организатором группы стал 29-летний житель Пензы, придумавший схему совершения преступлений, а также механизм получения незаконных выплат по инсценированным ДТП. Для совершения своих махинаций он за вознаграждение просил своих знакомых подыграть ему.

Аферы продолжалась с октября 2015 года по январь 2018 года. За это время участники банды «заработали» более 3 млн рублей, полученных по страховке. В ходе обысков у подозреваемых обнаружили автомобили, фигурирующих в фиктивных ДТП.