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В Башкирии дедушку подозревают в убийстве малолетней внучки
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В Башкирии дедушку подозревают в убийстве малолетней внучки 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Следком Башкирии возбудил уголовное дело на 53-летнего жителя Кармаскалиснкого района по подозрению в убийстве ребёнка.
По версии следствия, вечером 3 апреля находясь в квартире, пьяный мужчина избил свою малолетнюю внучку. Ребенка госпитализировали. Через короткое время девочка скончалась в больнице.
Подозреваемый задержан. У следователей возникли сомнения в его психическом здоровье, поэтому готовится постановление о назначении соответствующей экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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