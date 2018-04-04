В Башкирии дедушку подозревают в убийстве малолетней внучки

Следком Башкирии возбудил уголовное дело на 53-летнего жителя Кармаскалиснкого района по подозрению в убийстве ребёнка.

По версии следствия, вечером 3 апреля находясь в квартире, пьяный мужчина избил свою малолетнюю внучку. Ребенка госпитализировали. Через короткое время девочка скончалась в больнице.

Подозреваемый задержан. У следователей возникли сомнения в его психическом здоровье, поэтому готовится постановление о назначении соответствующей экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.