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Водитель поехал в колонию-поселение
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Водитель поехал в колонию-поселение 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса chudovonews.ru  Во Владимире вынесен приговор водителю пассажирского автобуса, по вине которого погиб пешеход.
Установлено, что 1 сентября прошлого года водитель 21-го маршрута двигался по левой полосе на улице Мира областного центра, выехал на нерегулируемый пешеходный переход, где совершил наезд на мужчину, выбежавшего на его полосу из-за троллейбуса, остановившегося, чтобы уступить дорогу пешеходам.
В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте. При исследовании материалов дела, следствием было установлено, что водитель пассажирского автобуса неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Приговором Фрунзенского районного суда водитель признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев условно. С данным решением не согласился гособвинитель и подал апелляцию. Приговором Областного суда приговор изменен на 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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