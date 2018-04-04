Продажи автомобилей Ravon в РФ выросли в марте на 71% — до 1,2 тыс. машин

Объем продаж в России автомобилей Ravon в марте 2018 г. увеличился на 71% по сравнению с показателем годичной давности и составил почти 1,2 тыс. машин. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

«Российские дилеры Ravon в марте реализовали 1 тыс. 160 автомобилей, что на 71% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 г. продажи автомобилей Ravon в России выросли в 2,5 раза и составили 4,1 тыс. единиц», — приводятся в сообщении данные компании «Равон Моторс Рус».