Объем продаж в России автомобилей Ravon в марте 2018 г. увеличился на 71% по сравнению с показателем годичной давности и составил почти 1,2 тыс. машин. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«Российские дилеры Ravon в марте реализовали 1 тыс. 160 автомобилей, что на 71% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых трех месяцев 2018 г. продажи автомобилей Ravon в России выросли в 2,5 раза и составили 4,1 тыс. единиц», — приводятся в сообщении данные компании «Равон Моторс Рус».
Согласно данным пресс-службы «Равон Моторс Рус», наиболее популярной моделью Ravon на российском рынке остается седан Nexia с показателем 507 реализованных машин (плюс 58%). Также увеличился спрос на седан Ravon R4 — в марте 2018 г. дилеры продали 291 экземпляр этой модели, что означает рост в 250% по сравнению с показателем годичной давности. Третье место по продажам в модельном ряду Ravon занял хэтчбек R2, продажи которого составили 228 автомобилей. Седан Gentra в марте приобрели 134 покупателя.