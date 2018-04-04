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Ravon увеличила продажи новых автомобилей в России на 71% в марте
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Ravon увеличила продажи новых автомобилей в России на 71% в марте 

Rambler News Service 1 час назад
Ravon увеличила продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в марте 2018 года на 71% по сравнению с мартом 2017 года, до 1,160 тыс. штук, сообщила компания.
Самой популярной моделью Ravon у российских автовладельцев остается Ravon Nexia — в марте 2018 года было продано 507 экземпляров (рост на 58%). Значительно увеличился спрос на седан Ravon R4 — в марте дилеры продали 291 экземпляр модели, таким образом прирост к аналогичному периоду предыдущего года составил 250%.
Ранее сообщалось, что компания Ravon подняла цены на новые автомобили на российском рынке в марте 2018 года на 10-30 тыс. рублей в зависимости от модели. Автомобили Ravon собираются для России на заводе компании GM Uzbekistan в Узбекистане.
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