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Сотрудники ГИБДД ЗАО в рамках акции «Пристегнись, Россия» встретились с водителями автобусного парка
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Сотрудники ГИБДД ЗАО в рамках акции «Пристегнись, Россия» встретились с водителями автобусного парка 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
С ноября 2017 года по всей стране проходит большая акция по безопасности дорожного движения «Пристегнись, Россия!». Её цель — популяризация использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, снижающих тяжесть последствий при серьезных авариях.
16 марта 2018 года, в рамках данной акции, инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО встретились с руководителями и водителями филиала «Центральный» Мосгортранс. Сотрудники ГИБДД рассказали водителям о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, при перевозке пассажиров, а также об ответственности, которая предусмотрена за нарушение правил дорожного движения и совершение дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди. После чего наглядно в видеороликах по тематике безопасности дорожного движения показали водителям, к чему может привести невнимательность и неосторожность при управлении как общественным, так и личным транспортом.
Водители единодушно поддержали социальную кампанию и выразили надежду, что все участники дорожного движения станут выполнять требования ПДД пристегнуть ремень безопасности, тем самым сохраняя безопасность на дорогах.
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