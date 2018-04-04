Сотрудники ГИБДД ЗАО в рамках акции «Пристегнись, Россия» встретились с водителями автобусного парка

С ноября 2017 года по всей стране проходит большая акция по безопасности дорожного движения «Пристегнись, Россия!». Её цель — популяризация использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, снижающих тяжесть последствий при серьезных авариях.

16 марта 2018 года, в рамках данной акции, инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО встретились с руководителями и водителями филиала «Центральный» Мосгортранс. Сотрудники ГИБДД рассказали водителям о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, при перевозке пассажиров, а также об ответственности, которая предусмотрена за нарушение правил дорожного движения и совершение дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди. После чего наглядно в видеороликах по тематике безопасности дорожного движения показали водителям, к чему может привести невнимательность и неосторожность при управлении как общественным, так и личным транспортом.

Водители единодушно поддержали социальную кампанию и выразили надежду, что все участники дорожного движения станут выполнять требования ПДД пристегнуть ремень безопасности, тем самым сохраняя безопасность на дорогах.