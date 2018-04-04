Проект расширения Щелковского шоссе внесен на рассмотрение 

В эфире радиостанции «Говорит Москва» губернатору Московской области Андрею Воробьеву поступили вопросы по дорожной ситуации в регионе. Одной из популярных стала тема расширения Щелковского шоссе.
Серьезная тема, 19 километров от МКАД до переезда, до Звездного городка. Существует проект, он проходит по границе Лосиного острова. И сегодня Минприроды готовится к изъятию части территории, по которой пройдет дорога. Для этого мы, Московская область, дали вместо 100 гектаров, которые нужны под дорогу, дали 2000 гектаров, дополнили эту территорию. Очень надеюсь, что федеральный проект будет реализован
— Андрей Воробьев.