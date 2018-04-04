Во Владимире водителя автобуса приговорили к 1,5 годам за смерть пешехода

Напомним, что трагедия произошла 1 сентября прошлого года. Водитель автобуса №21 ехал по левой полосе проезжей части на улице Мира. Он выехал на нерегулируемый переход и сбил мужчину, который вышел из-за троллейбуса. В результате пешеход получил серьезные травмы. В результате мужчина скончался.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что водитель не предпринял должных мер по обеспечению безопасности движения. Ранее он неоднократно привлекался к административного ответственности. По решению суда мужчина проведет в колонии-поселении 1,5 года.