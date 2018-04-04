Ночной патруль помог снизить число «пьяных» ДТП на 12,3%

«Сегодня „Ночной патруль“ — это эффективная организация, направленная на повышение безопасности дорожного движения. Я считаю, что активисты своими действиями сохраняют жизнь и здоровье наших граждан», — заявил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Антонов 30 марта на заседании Общественного совета главка, где подводились в том числе и некоторые итоги совместной работы дорожной инспекции и общественности.

Цифры говорят сами за себя: за три года существования «Ночного патруля» его члены помогли выявить и задержать 942 водителя, которые либо были пьяны, либо отказались от медосвидетельствования, плюс 1374 водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, а еще 40 и вовсе попали под уголовную статью.

По данным областной ГИБДД, благодаря мерам, предпринимаем ведомством и общественностью, в последние пять лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению так называемых пьяных аварий: в 2017 г. таких ДТП было на 12,3% меньше, чем в 2016 году. Соответственно снизилось и количество погибших и пострадавших в авариях людей — на 23% и 8,4% соответственно.

С начала 2018 г. число «пьяных аварий» снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40%.

Сегодня Ночной патруль проводит разноплановые мероприятия. Во-первых, собственно рейды в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Часть активистов «колесит» по ночным городам Самарской области, другие дежурят около питейных заведений, ночных клубов и магазинов, торгующих спиртным. Если подвыпивший водитель игнорирует предложение активистов оставить машину и вызвать такси до дома, то о таком сразу докладывают ГИБДД. Как и о подозрительных машинах, которые «виляют» на дорогах без объективных на то причин.

Второе направление работы Ночного патруля — профилактика. Порой увидеть последствия реальной аварии или услышать рассказ человека, чья жизнь буквально перевернулась с ног на голову после ДТП по вине пьяного водителя, бывает достаточно веским основанием для переосмысления своего поведения на дороге, особенно для молодежи. При поддержке ГИБДД, медицины катастроф и МЧС был создан краш-курс по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП в Самаре реализовали масштабный проект «Самара без ДТП».

Главный принцип Ночного патруля — гласность. Видеоролики с участием водителей, попавшихся пьяными за рулем, выкладывают в интернет независимо от того, какую должность они занимают: судебный пристав, участковый, инспектор ГИБДД, прокурор, МЧСник — представители всех этих ведомств в разное время становились «антигероями».