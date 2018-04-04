Власти Петрозаводска назвали улицы, на которых лучше не парковаться

Движение по нескольким улицам карельской столицы может быть затруднено из-за снегоуборочной техники.

С 4 по 7 апреля снег будет вывозиться с проспекта Ленина и площади Ленина, площади Гагарина, частично с улиц Энгельса, Гоголя, Андропова, Куйбышева, Титова, Атикайнена и Герцена, проспекта Карла Маркса . Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Городские власти напоминают водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по названным улицам может быть затруднено. Также сотрудники мэрии предложили в период проведения уборки и вывоза снега не парковать транспортные средства по обочинам перечисленных улиц.