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Власти Петрозаводска назвали улицы, на которых лучше не парковаться
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Власти Петрозаводска назвали улицы, на которых лучше не парковаться 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Движение по нескольким улицам карельской столицы может быть затруднено из-за снегоуборочной техники.
С 4 по 7 апреля снег будет вывозиться с проспекта Ленина и площади Ленина, площади Гагарина, частично с улиц Энгельса, Гоголя, Андропова, Куйбышева, Титова, Атикайнена и Герцена, проспекта Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.
Городские власти напоминают водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по названным улицам может быть затруднено. Также сотрудники мэрии предложили в период проведения уборки и вывоза снега не парковать транспортные средства по обочинам перечисленных улиц.
По материалам: ptzgovorit.ru
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