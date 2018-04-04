Неудержимая тяга к женщинам довела жителя «Венеции» до греха

Житель «Венеции» после встреч с женщинами абсолютно терял голову, узнал KOSTROMA.TODAY. Такое странное поведение началось у него в сентябре прошлого года.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в один из сентябрьских дней мужчина выпил и поехал кататься по улицам города. Как только он увидел по пути незнакомую женщину, то вышел из машины и начал приставать к девушке. Она попыталась уйти, и тогда он грубо ее обозвал, а потом ударил палкой, угрожая убийством. После этого, как ни в чем не бывало, сел за руль своей машины и уехал.

Мужчину задержали сотрудники госавтоинспекции . Против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Но это его не остановило.

Через некоторое время костромич отправился с друзьями к женщине, чтобы организовать мини-банкет. Это была его знакомая, которую он о визите не предупредил. Как только дама увидела подвыпившую компанию, сразу захлопнула перед ними дверь.

Но парень и его приятели не сдавались. Они пробрались в квартиру к девушке через балкон. В отместку за отказ устроили хозяйке квартиры скандал, а потом похитили ювелирные украшения, сотовый телефон и две бутылки спиртного.

После этого любитель женщин из «Венеции» и его компания на машине отправились отмечать банкет в другом месте. В районе Пантусовского поста их автомобиль заметил экипаж ГИБДД. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться, и началась погоня.

Закончилась она тогда, когда машина дружной компании вылетела с дороги и влетела в стену.

После этого копилка жителя «Венеции» пополнилась еще одним уголовным делом. Сейчас все материалы переданы в суд. Он должен будет разобраться в поведении костромича.