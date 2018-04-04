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Неудержимая тяга к женщинам довела жителя «Венеции» до греха
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Неудержимая тяга к женщинам довела жителя «Венеции» до греха 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Житель «Венеции» после встреч с женщинами абсолютно терял голову, узнал KOSTROMA.TODAY. Такое странное поведение началось у него в сентябре прошлого года.
По информации пресс-службы регионального УМВД, в один из сентябрьских дней мужчина выпил и поехал кататься по улицам города. Как только он увидел по пути незнакомую женщину, то вышел из машины и начал приставать к девушке. Она попыталась уйти, и тогда он грубо ее обозвал, а потом ударил палкой, угрожая убийством. После этого, как ни в чем не бывало, сел за руль своей машины и уехал.
Мужчину задержали сотрудники госавтоинспекции. Против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Но это его не остановило.
Через некоторое время костромич отправился с друзьями к женщине, чтобы организовать мини-банкет. Это была его знакомая, которую он о визите не предупредил. Как только дама увидела подвыпившую компанию, сразу захлопнула перед ними дверь.
Но парень и его приятели не сдавались. Они пробрались в квартиру к девушке через балкон. В отместку за отказ устроили хозяйке квартиры скандал, а потом похитили ювелирные украшения, сотовый телефон и две бутылки спиртного.
После этого любитель женщин из «Венеции» и его компания на машине отправились отмечать банкет в другом месте. В районе Пантусовского поста их автомобиль заметил экипаж ГИБДД. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться, и началась погоня.
Закончилась она тогда, когда машина дружной компании вылетела с дороги и влетела в стену.
После этого копилка жителя «Венеции» пополнилась еще одним уголовным делом. Сейчас все материалы переданы в суд. Он должен будет разобраться в поведении костромича.
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