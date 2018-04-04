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В Удмуртии двухлетнего мальчика насмерть придавило стиральной машиной
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В Удмуртии двухлетнего мальчика насмерть придавило стиральной машиной 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии двухлетнего мальчика насмерть придавило стиральной машиной. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, случай произошел в селе Дебесы.
По данным проверки, 3 апреля ребенок находился дома с матерью. Около 15:00 женщина на несколько минут отучилась из квартиры. Вернувшись, она обнаружила, что мальчик находится под упавшей стиральной машиной и не подает признаков жизни.
«По предварительным данным, причиной его смерти явилась асфиксия в результате сдавления грудной клетки», — говорится в сообщении.
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