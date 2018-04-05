Ещё
В Удмуртии ребенка насмерть задавило упавшей стиральной машиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Удмуртии ребенка насмерть задавило упавшей стиральной машиной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб из-за упавшей на него стиральной машины в удмуртском селе Дебесы, сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртской республике.
По данным проверки, которую проводит межрайонный следственный отдел, ребенок находился дома с матерью. Около 15.00 женщина на несколько минут отучилась из квартиры.
"Вернувшись, женщина обнаружила, что ребенок находится под упавшей стиральной машиной и не подает признаков жизни. По предварительным данным, причиной его смерти явилась асфиксия в результате сдавления грудной клетки", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и родственники погибшего ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
РИА Новости: последние новости
Полицейские застрелили подозреваемую в стрельбе в офисе YouTube Вертолет ВВС Индии совершил жесткую посадку в Гималаях В Египте пять человек погибли в ДТП
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Новый кроссовер Volkswagen Tayron замечен на тестах
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей138
Смягчить закон о 0,3 промилле
Ввоз ряда автомобилей в РФ упрощен
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение