Курские госавтоинспекторы борются с ямами на дорогах

Инспекторы документируют выбоины на асфальте, которые оставляют автомобилистов без колёс, и направляют данные в необходимые инстанции

С таянием снега в Курске возросло количество клиентов в местных шиномонтажах. Из-за ям на дорогах водители регулярно пробивают колёса и гнут диски. По мнению автовладельцев, такое состояние дорожного полотна не только бьёт по кошельку, но и влияет на ситуацию с аварийностью.

Как сообщил инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Курску Александр Мальцев , госавтоинспекторы следят за состоянием дорог в городе и принимают меры для того, чтобы ответственные лица восстанавливали повреждённые участки. С начала года госавтоинспекция города составила шесть протоколов об административных правонарушениях в отношении комитета ЖКХ за ненадлежащее состояние дорог. Сумма штрафа за такое деяние составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

По словам Александра Мальцева, госавтоинспекторы фиксируют недостатки дорожного покрытия и выдают администрации предписание на их устранение. На данный момент такие документы составлены касаемо порядка 30 улиц областного центра. О состоянии дорог в госавтоинспекцию сообщают и сами автомобилисты. С начала года от граждан поступило более 20 обращений.