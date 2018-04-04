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Курские госавтоинспекторы борются с ямами на дорогах
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Курские госавтоинспекторы борются с ямами на дорогах 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Инспекторы документируют выбоины на асфальте, которые оставляют автомобилистов без колёс, и направляют данные в необходимые инстанции
С таянием снега в Курске возросло количество клиентов в местных шиномонтажах. Из-за ям на дорогах водители регулярно пробивают колёса и гнут диски. По мнению автовладельцев, такое состояние дорожного полотна не только бьёт по кошельку, но и влияет на ситуацию с аварийностью.
Как сообщил инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Курску Александр Мальцев, госавтоинспекторы следят за состоянием дорог в городе и принимают меры для того, чтобы ответственные лица восстанавливали повреждённые участки. С начала года госавтоинспекция города составила шесть протоколов об административных правонарушениях в отношении комитета ЖКХ за ненадлежащее состояние дорог. Сумма штрафа за такое деяние составляет от 200 до 300 тысяч рублей.
По словам Александра Мальцева, госавтоинспекторы фиксируют недостатки дорожного покрытия и выдают администрации предписание на их устранение. На данный момент такие документы составлены касаемо порядка 30 улиц областного центра. О состоянии дорог в госавтоинспекцию сообщают и сами автомобилисты. С начала года от граждан поступило более 20 обращений.
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