«ГАЗель» протаранила машину дорожных рабочих в Богородском районе

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло 3 апреля в 14:15 на 22 километре Южного обхода Нижнего Новгорода. Мужчина 1989 г.р., управляя автомобилем «ГАЗ-3302», не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на проезжей части «КамАЗ» , с помощью которого рабочие осуществляли ремонт дорожного покрытия.

В результате ДТП водитель «ГАЗели» госпитализирован с сотрясением головного мозга и открытым переломом руки.

Кроме того, пострадал пассажир «ГАЗели» — мужчина 1971 г.р. Он госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.