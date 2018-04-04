Ещё
«ГАЗель» протаранила машину дорожных рабочих в Богородском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ГАЗель» протаранила машину дорожных рабочих в Богородском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло 3 апреля в 14:15 на 22 километре Южного обхода Нижнего Новгорода. Мужчина 1989 г.р., управляя автомобилем «ГАЗ-3302», не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на проезжей части «КамАЗ», с помощью которого рабочие осуществляли ремонт дорожного покрытия.
В результате ДТП водитель «ГАЗели» госпитализирован с сотрясением головного мозга и открытым переломом руки.
Кроме того, пострадал пассажир «ГАЗели» — мужчина 1971 г.р. Он госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.
Newsroom24: последние новости
Опубликовано видео смертельного ДТП на Мызинском мосту Упавший с крыши снег повредил авто в Нижегородском районе Сотрудник уголовного розыска погиб в страшном ДТП на Родионова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей92
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей87
Водительские права начнут продлевать автоматически
Смягчить закон о 0,3 промилле
Названы рублевые цены на восьмиместный Chevrolet1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение