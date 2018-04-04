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В Самаре 7 апреля временно перекроют движение в районе набережной
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В Самаре 7 апреля временно перекроют движение в районе набережной 

Волга Ньюс 2 часа назад
Движение будет закрыто с 9:00 до 12:00 на следующих участках дорог:
по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до ул. Лесной;
по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
Также на указанных участках с 20:00 6 апреля до 12:00 7 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Кроме того, с 9:00 до 12:00 7 апреля общественный транспорт (автобусы маршрутов № 11, 61, 247, 261) будет двигаться по скорректированной схеме: по ул. Ново-Садовой, не поворачивая на Северо-Восточную магистраль.
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