В Самаре 7 апреля временно перекроют движение в районе набережной

Движение будет закрыто с 9:00 до 12:00 на следующих участках дорог:

по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до ул. Лесной;

по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также на указанных участках с 20:00 6 апреля до 12:00 7 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Кроме того, с 9:00 до 12:00 7 апреля общественный транспорт (автобусы маршрутов № 11, 61, 247, 261) будет двигаться по скорректированной схеме: по ул. Ново-Садовой, не поворачивая на Северо-Восточную магистраль.